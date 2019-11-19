هاشتاج "الأهلي وحشنا" يتصدر تويتر قبل أسبوع من استئناف الدوري

حققَّ النادي الأهلي بقيادة المدير الفني رينيه فايلر الفوز بهدف مقابل لا شيء أمام نظيره الاتصالات، خلال المباراة التي جمعتهما وديًا على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة، سجَّل هدف الأهلي الوحيد، المغربي وليد أزارو من ضربة جزاء .

ويستعد النادي الأهلي لمواجهتي الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري

في الدوري المصري ، والنجم الساحلي يوم 29 من نفس الشهر في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بحضور جماهيري .

في ذات الصدد، تصدر هاشتاج "الأهلي وحشنا"، الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك نظرًا لفرحة الجماهير بعودتهم، بعد توقف بطولة الدوري

وذلك بسبب بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والتي تدور أحداثها على الأرض المصرية .

Advertisements

وقال أحمد عزت، أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، "اشتقنالك ياحبيب الأهلي فرحة وضحكة ودمعة انتصار,,يعود دائماً مهما طال الانكسار..الأهلي قوة لايستهان بها ضد أي جبار ..الأهلي صانع التاريخ ومصدر الإبهار" .

وأعرب مصطفي محمد، أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن سعادته بعودة المباريات مرة أخري، قائلًا:"واحشنا احتفال البطولة..واحشنا ظهوركوا..واحشنا كل حاجة فى الكيان".