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إقبال من نجمات وجميلات سلاح الشيش في كأس العالم بالقاهرة

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تشهد بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للسيدات والمقرر إقامتها بالقاهرة خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجارى إقبالا كبيرًا من نجمات اللعبة على المشاركة فى منافساتها.

وتأكدت مشاركة المصنفات العشر الأوائل على العالم من الأولى إلى الثالثة وهن على الترتيب  الروسية إينا ديريجلازوفا بطلة أوليمبياد ريو دى جانيرو 2016 والحائزة على بطولة العالم ثلاث مرات آخرها فى يوليو الماضى والإيطالية آليس فولبى بطلة العالم العام

الماضى ومواطنتها المخضرمة إليسا دى فرانشيسكا  تكمل عامها الـ 37 الشهر المقبل وهى بطلة أولمبياد لندن 2012 و بطلة العالم 2010.

ومن الرابعة للعاشرة على التوالى الإيطالية أريانا أريجو بطلة العالم 2013 و2014 ووصيف لندن 2012 والأمريكية لى كيفر والألمانية الواعدة ليونى إيبرت ذات العشرين عامًا والروسية إنستاسيا إيفانوفا والإيطالية فرانشيسكا بالمبو والفرنسية يسورا

تيبوس وصيف بطولة العالم 2018  والروسية لاريسا كوروبينكوفا.

ومن جانبه صرح رئيس اتحاد السلاح عبدالمنعم الحسينى بأن البطولة هى إحدى الجولات المؤهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020 لذا ستكون هناك منافسة شرسة للغاية.

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قال إن البطولة يشارك فيها 38 دولة يمثلهم 170 لاعبة حتى الآن وفى مقدمتهن أوائل المصنفات العالميات.

أضاف قائلًا إن الإقبال على المشاركة ليس فقط لأن البطولة واحدة من بطولات التأهيل الأوليمبى ولكن لأن البطولات المصرية باتت ذات علامة مميزة عالميًّا ولها طابع ونكهة مختلفة عن جميع بطولات السلاح التى تنظم فى الدول الأخرى.

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