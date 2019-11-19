إدارة الإسماعيلي تؤازر الفريق في ودية مصر للمقاصة

حرص المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، المشرف العام على قطاع الكرة يرافقه كل من المستشار محمد الكلية أمين الصندوق ،والمهندس سيد رسلان

والمهندس تامر موسى ومحمد إبراهيم عبدالرحيم أعضاء مجلس الإدارة إضافة لمحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات على متابعة المباراة الودية التي جمعت مع مصر المقاصة.

وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما ضمن استعدادات الدراويش لملاقاة الجزيرة الإماراتي يوم 26 نوفمبر الجارى لحساب جولة الإياب من دور ال16 بكأس محمد السادس للاندية الأبطال.