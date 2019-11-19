اليمن تفشل في تعثر فلسطين وتسقط أمام سنغافورة في تصفيات المونديال

سقط اليوم منتخب اليمن أمام منتخب سنغافورة بالخسارة بنتيجة 2/1, ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الرابعة في التصفيات المزدوجة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022, ونهائيات كأس أمم آسيا في الصين 2023.

وأقيمت المباراة على “ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة” بالمحرق في البحرين, والتي تستضيف كل مباريات اليمن في تصفيات المونديال, اليوم الثلاثاء 19-11-2019, فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة, الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

تقدم منتخب سنغافورة فى الشوط الأول بهدف دون مقابل, سجله فى الدقيقة 19 اللاعب احسان فاندي احمد.

وفى الشوط الثاني أضاف اللاعب حافظ نور فى الدقيقة 52 الهدف الثاني, وقبل النهاية بخمسة دقائق سجل هدف اليمن اليتيم اللاعب ناصر الغواشي فى الدقيقة 85.

وبالفوز اليوم يتقدم منتخب سنغافورة الى المركز الثالث فى ترتيب جدول المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط, وبفارق نقطة واحدة عن منتخب السعودية ثاني الترتيب, وبفارق نقطتين عن المتصدر منتخب أوزبكستان.

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بينما يظل منتخب اليمن بعد خسارته اليوم فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط, متساوياً مع منتخب فلسطين الذي تلقي خسارة أمام منتخب أوزبكستان بهدفين دون رد فى مباريات اليوم, ويبتعد المنتخبين بخسارتهم اليوم عن المنافسة على التأهل للمونديال.

وكان قد دخل منتخب اليمن مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، وذلك بعد فوزه في الجولة الماضية على منتخب فلسطين بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم على نفس الملعب يوم الخميس الماضي.

وكان قد انتهت مباراة المنتخبين والتي أقيمت في الدور الأول على ملعب سنغافورة بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتستمر منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة حتى 9 يونيو 2020، بمشاركة 40 منتخبًا تم توزيعها على 8 مجموعات يتأهل صاحب المركز الأول فى كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثانى إلى نهائيات كأس آسيا والدور النهائى من تصفيات المونديال.