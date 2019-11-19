كوت دي فوار أول المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو 2020

استطاع اليوم أفيال كوت دي فوار الأولمبي أن يحققوا الفوز أمام منتخب غانا بالركلات الترجيحية, ويتأهل الى المباراة النهائية فى بطولة أفريقيا لأقل من 23 سنة, والتي تستضيفها مصر حالياً, ويضمن بذلك بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

أقيمت المباراة على ملعب القاهرة الدولي, اليوم الثلاثاء 19-11-2019, فى تمام الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة, الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

فى الشوط الأول من المباراة تقدم الأفيال فى الدقيقة 13 عن طريق اللاعب يوسف دايو.

وفى مطلع الشوط الثاني استطاع منتخب غانا التعادل فى الدقيقة 51 عن طريق اللاعب يابو ياو, وقبل النهاية بخمسة دقائق عاد لاعب كوت دي فوار يوسف داو ليسجل الهدف الثاني له فى الدقيقة 85, وفى الوقت البدل من الضائع سجل ايفانز مانساه هدف التعادل لغانا 2-2 فى اللحظات الأخيرة, لتذهب المباراة الى الأشواط الأضافية ثم الى ركلات الترجيح والتي حُسمت للأفيال بنتيجة 3/2.

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وكان قد صعد منتخب كوت دي فوار “الأفيال” إلى الدور قبل النهائي بعد تصدر المجموعة الثانية في دور المجموعات، برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز على كل من نيجيريا بهدف نظيف ، وزامبيا بهدف بلا مقابل، علما بأنه خسر أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

بينما منتخب غانا “بلاك ستارز” فقد احتل وصافة المجموعة الأولى في دور المجموعات ، برصيد أربع نقاط ، جمعها من التعادل الإيجابي مع الكاميرون بهدف لكل منتخب ، ثم الخسارة أمام منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأخيرا الفوز على مالي بهدفين دون رد.

ويتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020, المقررة في الصيف القادم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة, والتي تستضيفها مصر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.