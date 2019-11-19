البحرين تخطف نقطة من العراق في قمة المجموعة الثالثة بتصفيات مونديال 2022

سقط المنتخب العراقي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه البحريني ضمن مباريات اليوم في الجولة السادسة بالمجموعة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس أمم آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

واستضاف المنتخب العراقي نظيره البحريني على ملعب عمان الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية، بسبب الأحوال الأمنية غير المستقرة في العاصمة بغداد بعد إندلاع احتجاجات جديدة ضد الحكومة المحلية.

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ولم تؤثر هذه النتيجة على تصدر العراق للمجموعة الثالثة، حيث تمكن الفريق من الفوز في الجولة الخامسة على نظيره الإيراني بنتيجة 1/2 في نفس الملعب.

وإذا ما تمكن المنتخب الإيراني من الفوز على نظيره الهونج كونجي في مباراته الخامسة بهذه التصفيات والمجدول لها يوم 23 مارس 2020، سيرفع رصيده لـ 9 نقاط أقل من العراق بنقطتين، لكن هذا سيعيده إلى المنافسة بطبيعة الحال.

ولم يخسر منتخب العراق أي مباراة في هذه التصفيات حتى الآن، حيث فاز في ثلاث مناسبات وتعادل في مناسبتين كانتا أمام المنتخب البحريني (1/1 و0/0).

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ولعب منتخب العراق بتشكيلة مكونة من “حميد – أحمد ابراهيم – ناطق –مهاوي – درغام – عطوان – سولاكا – مهند علي – همام – بايش – راسان”.

أما المنتخب البحريني فقد لعب بتشكيلة تكونت من “سيد جعفر – سيد باكر – الهيام – الهزاع – بوقامار – سيد ضياء – الحردان – يوسف هلال – جاسم الشيخ – المالود”.

ولاحت أول فرص اللقاء في الدقيقة 8 للاعب الدراويش الإسماعيلي المصري “همام طارق” من تسديدة علت المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 42 طالب لاعبو المنتخب البحريني بالحصول على ركلة جزاء بعد لمسة يد على أحد لاعبي العراق داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وكاد المنتخب العراقي ينجح في خطف نقاط المباراة عند الدقيقة 84 إلا أن القائم تصدى لتصويبة قوية من علاء عباس.