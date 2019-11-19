الكويت تواصل مُطاردة أستراليا في تصفيات كأس العالم 2022 بأقدام بدر المطوع

انتصر منتخب الكويت بهدف دون رد سجله المخضرم “بدر المطوع” في مباراة نيبال ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا في الصين 2023.

وحل الأزرق الكويتي ضيفاً على منتخب نيبال اليوم الثلاثاء 19-11-2019, على “ملعب داسارات رانغاسالا” فى عاصمة نيبال كاثماندو, فى تمام الساعة 11:00 بتوقيت مصر, الساعة 9:00 بتوقيت جرينتش.

وكان الأزرق قد حقق فوزاً عريضاً فى الجولة الماضية يوم الخميس الماضي أمام تايبيه الصينية بتسعة أهداف, ويحتل الفريق المركز الثاني الآن بعد فوزه على نيبال برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الأردن الثالثة “مؤقتًا”.

ودخل نيبال اللقاء فى المركز الرابع برصيد 3 نقاط, جمعهم من فوز وحيد أمام منتخب تايبيه فى الجولة الثانية من التصفيات, ويأتي فى صدارة المجموعة منتخب استراليا برصيد 12 نقطة.

وسبق للكويت مواجهة نيبال في 4 مناسبات سابقة فاز المنتخب الكويتي بهم جميعاً, وشهدت المواجهة الأخيرة بين المنتخبين فوزاً كبيراً لمنتخب الكويت بنتيجة 7/0 لحساب الجولة الأولي من التصفيات المزدوجة 2022 والتي أقيمت فى الكويت.