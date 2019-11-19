نتيجة مباراة سلطنة عُمان والهند فى تصفيات كأس العالم 2022

يستضيف منتخب سلطنة عُمان الأول نظيره المنتخب الهندي, ضمن منافسات الجولة السادسة في التصفيات المزدوجة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022, ونهائيات كأس أمم آسيا في الصين 2023.

وتقام المباراة على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر, مساء اليوم الثلاثاء 19 -11-2019، فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر, الساعة 15:00بتوقيت جرينتش

وتضم المجموعة الخامسة خمسة منتخبات وهي (قطر وعمان افغانستان والهند وبنجلادش).

ويدخل منتخب عُمان المباراة في المركز الثاني برصيد تسع نقاط حصدها بعد الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في مباراة, ويتصدر المنتخب القطري جدول ترتيب المجموعة الخامسة من تصفيات كأس العالم برصيد عشر نقاط.

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ويأتي منتخب الهند منافس المنتخب العُماني اليوم في المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط، ثم يأتي منتخب أفغانستان ثالثاً برصيد أربع نقاط، وفى المركز الخامس والأخير يأتي منتخب بنجلاديش برصيد نقطة وحيدة.

ويبحث المنتخب العُماني عن تكرار تفوقه على نظيره الهندي، وذلك بعدما تغلب عليه في مباراة الدور الأول بالهند بنتيجة 2-1.

وتستمر منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة حتى 9 يونيو 2020، بمشاركة 40 منتخبًا تم توزيعها على 8 مجموعات يتأهل صاحب المركز الأول فى كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثانى إلى نهائيات كأس آسيا والدور النهائى من تصفيات المونديال.