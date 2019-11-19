نتيجة مباراة ليبيا وتنزانيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2021

يلتقي اليوم منتخب ليبيا الأول لكرة القدم منتخب تنزانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2021.

ويستقبل المنتخب الليبي نظيره التنزاني فى مدينة سوسة التونسية على أرضية ملعب مصطفى جنات بالمنستير التونسية, مساء اليوم الثلاثاء 19-11-2019, فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر, الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

ويطمح المنتخب الليبي في الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة بعد خسارته في المباراة الأولى أمام تونس بنتيجة كبيرة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد, والظفر بثلاث نقاط في مشواره الأفريقي.

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في حين يتصدر المنتخب التنزاني المجموعة برصيد 3 نقاط بجانب المنتخب التونسي, بعد أن قلب خسارته في الجولة الأولى بهدف أمام غينيا الاستوائية إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد.

وتقابل المنتخب الليبي والمنتخب التنزاني فى مواجهة واحدة كانت فى بطولة سيكافا للأمم 2017, وانتهت بالتعادل السبلي.

ويتأهل من تلك التصفيات المنتخبات أصحاب المراكز الأول والثاني فى كل مجموعة للنهائيات وفي حالة احتلال منتخب الكاميرون المركزين الأول أو الثاني بمجموعته، أما في حالة تواجده في المركزين الثالث أو الرابع، فسوف يتأهل أفضل 11 منتخبًا حصلوا على المركز الثاني فى المجموعات الـ12 بالإضافة لمتصدري تلك المجموعات.