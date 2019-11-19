نتيجة مباراة تونس وغينيا الإستوائية فى تصفيات أمم أفريقيا 2021

يحل منتخب تونس ضيفًا ثقيلًا على منافسه غينيا الاستوائية, وذلك في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة العاشرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وتقام مباراة منتخب تونس ضد منتخب غينيا الاستوائية في تصفيات أمم إفريقيا، على ملعب “مالابو الجديد”, اليوم الثلاثاء 19-11-2019, وتنطلق فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة, الساعة 22:00 بتوقيت مكة, الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

وتضم المجموعة العاشرة الي جانب منتخب تونس ومنتخب غينيا الاستوائية كلاً من منتخب ليبيا ومنتخب تنزانيا.

ولعبت تونس في الجولة الأولى أمام منتخب ليبيا، واستطاعت الفوز عليه بنتيجة كبيرة 4/1، ويحتل صدارة ترتيب مجموعته، بفارق الأهداف عن تنزانيا ثاني الترتيب.

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أما غينيا الاستوائية بالتأكيد سيسعى لمصالحة جماهيره خاصة أن اللقاء مقام على أرضه، بعد السقوط في فخ الخسارة أمام تنزانيا في الجولة الماضية، بنتيجة 2/1، لكنه يحتل المركز الثالث بدون نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب ليبيا متزيل المجموعة.

وكان آخر لقاء جمع بين نسور قرطاج وغينيا الاستوائية انتهي بخسارة النسور بنتيجة 2/1, فى المباراة التي جمعت بينهم فى كأس الأمم الأفريقية 2015 فى دور ربع النهائي.

ويتأهل من تلك التصفيات المنتخبات أصحاب المراكز الأول والثاني فى كل مجموعة للنهائيات وفي حالة احتلال منتخب الكاميرون المركزين الأول أو الثاني بمجموعته، أما في حالة تواجده في المركزين الثالث أو الرابع، فسوف يتأهل أفضل 11 منتخبًا حصلوا على المركز الثاني فى المجموعات الـ12 بالإضافة لمتصدري تلك المجموعات.