نتيجة المباراة الودية بين منتخب السعودية ومنتخب باراجواي

يخوض منتخب السعودية مواجهة ودية ضد منتخب باراجواي، اليوم الثلاثاء الموافق 19-11-2019, فى تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر, 16:30 بتوقيت جرينتش, 19:30 بتوقيت مكة.

وتقام مباراة السعودية ضد باراجواي، على استاد الأمير فيصل بن فهد الملقب “بالملز”, حيث يسعى الأخضر السعودي في تقديم مستوى جيد ومرضي لجماهيره، خاصة أن هناك الكثير من المنافسات والارتباطات القوية التي تنتظره, ويحاول المنتخب السعودي أن يستفيد بشكل كبير من هذه المباراة، خاصة أنه يواجه منتخب عالمي.

وتأتي مباراة الخضر الودية من أجل الاستعداد الجيد لخليجي 24 التي ستقام بعد أيام معدودة في قطر، حيث يريد المنتخب السعودي الاستعداد بكل قوة، للتتويج باللقب.

ويتواجد المنتخب السعودي في بطولة خليجي 24 بالمجموعة الثانية، برفقة كل من عمان حاملة اللقب، بالإضافة إلى الكويت والبحرين، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات قطر والإمارات واليمن والعراق.

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وتأتي المباراة بعد أيام من خوض المنتخب السعودي مواجهته أمام أوزبكستان في التصفيات المزدوجة المؤهلة لأمم آسيا 2023 وكأس العالم المقرر إقامته في قطر عام 2022, والتي انتهت بفوز السعودية بنتيجة 3/2.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات المزدوجة الآسيوية، برصيد 8 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حقق الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، ولم يتلق الخضر أي هزيمة، وسجل لاعبوه 8 أهداف واهتزت شباكه 4 مرات.

وستكون بطولة خليجي 24 بمثابة تحد جديد للمدير الفني الجديد للمنتخب السعودي هيرفي رونار، الذي أشرف على تدريب الفريق مؤخرًا، بعد الرحيل عن منتخب المغرب عقب الإخفاق في بطولة أمم إفريقيا، والخروج من دور الـ 16 على يد منتخب بنين.

وسوف تذاع المباراة عبر قناة KSA Sports 1 ويعلق عليها عبد الله الحربي.