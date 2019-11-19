تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى يورو 2020

تمكنت 10 منتخبات من الترشح إلى بطولة يورو 2020 قبل خوض الجولة الأخيرة المجدول قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، فيما لحقت بهم 10 منتخبات أخرى خلال الجولتين الأخيرتين.

وتأهل المنتخب التركي عن المجموعة الثامنة بعد احتلاله للمركز الثاني بفارق نقطتين عن فرنسا التي واجهت صعوبات للفوز على آندورا مساء أمس الخميس.

ورفع أحفاد العثمانيين عدد مرات مشاركتهم في نهائيات كأس الأمم الأوروبية إلى خمس مرات، بعدما تأهلوا إلى نسخ “يورو 1996 إنجلترا ويورو 2000 هولندا وبلجيكا ويورو 2008 سويسرا والنمسا ويورو 2016 فرنسا”.

وكانت بلجيكا أولى المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات بسبب فارق المستويات بينها وبين باقي منتخبات المجموعة التاسعة التي ضمت روسيا وقبرص واسكتلندا وكازاخستان وسان مارينو.

فيما بلغت إيطاليا النهائيات من ثماني انتصارات تحت قيادة المدرب الجديد “روبرتو مانشيني” ليُعيد البسمة التي سرقها أحفاد الفايكينج “السويد” إلى شفاه عشاق الأتزوري.

هذا وستلعب الجولات الأخيرة من دور مجموعات تصفيات يورو 2020 أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء، 15 و16 و17 و18 و19 نوفمبر الجاري – على الترتيب -.

والآن نترككم مع جدول المنتخبات المتأهلة من 6 مباريات و من 7 مباريات على النحو التالي:

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منتخبات تأهلت قبل مباريات 14-11-2019

المنتخب المجموعة عدد النقاط منتخب بلجيكا ???????? المجموعة التاسعة ???? 27 منتخب إيطاليا ???????? المجموعة العاشرة ???? 24 منتخب بولندا ???????? المجموعة السابعة ???? 19 منتخب روسيا ???????? المجموعة التاسعة ???? 21 منتخب أوكرانيا ???????? المجموعة الثانية ???? 19 منتخب إسبانيا ???????? المجموعة السادسة ???? 20 منتخب تركيا ???????? المجموعة الثامنة ???? 20 منتخب فرنسا ???????? المجموعة الثامنة ???? Advertisements 22 منتخب إنجلترا ???????? المجموعة الأولى ???? 18 منتخب جمهورية التشيك ???????? المجموعة الأولى ???? 15

منتخبات تأهلت يوم 15-11-2019

منتخب فنلندا ???????? المجموعة العاشرة ???? 18 منتخب السويد ???????? المجموعة ???? 18

منتخبات تأهلت يوم 16-11-2019

ألمانيا ???????? المجموعة الثالثة ???? 18 هولندا ???????? المجموعة الثالثة ???? 16 النمسا ???????? المجموعة السابعة ???? 17 كرواتيا ???????? المجموعة الخامسة ???? 17

منتخبات تأهلت يومي 17 و18-11-2019