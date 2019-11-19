بث مباشر | مشاهدة مباراة المغرب وبوروندي مجانا في تصفيات أفريقيا

شاهد مباراة المغرب وبوروندي في تصفيات أفريقيا مجانا ضمن تغطية مركز البث المباشر لموقع الخليج 365 لمباريات اليوم الثلاثاء 19-11-2019.

المغرب يسعى لتعويض تعادله المخيب للآمال من دون أهداف في افتتاح تصفيات أمم أفريقيا 2021 أمام منتخب موريتانيا.

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يحل أسود الأطلس ضيفاً على بوروندي فى تمام الساعة 16:00 بتوقيت المغرب, 13:00 بتوقيت جرينتش, على ملعب “لويس رواجاسوري” فى بوروندي.

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ويلعب المنتخب المغربي و المنتخب البوروندي فى المجموعة الخامسة بجانب كلاً من منتخب موريتانيا ومنتخب أفريقيا الوسطي, والتي يتصدرها منتخب أفريقيا الوسطي بعد أن حقق الفوز فى الجولة الأولي على منتخب بوروندي بهدفين دون رد.

ولن يعاني منتخب المغرب من أي غيابات عن التشكيل الأساسي الذي بدأ به مباراة موريتانيا، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب وحيد خاليلوزيتش بالقوة الضاربة سعياً لتحقيق الفوز وتحسين الوضع في المجموعة للتأهل بدون حسابات معقدة لكأس الأمم الإفريقية القادمة.

البث الكتابي – لحظة بلحظة –

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أهلاً وسهلاً بكم في هذا النقل الحي والمباشر لمباراة بوروندي والمغرب في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2021.

سيكون معكم في هذا البث “محمود ماهر”، إن شاء الله المغرب تحقق الفوز وتعم الفرحة في المغرب الشقيق.

الأجواء ماطرة اليوم كما كانت في مباراة الأمس بين بوتسوانا والجزائر ضمن نفس التصفيات.

منتخب المغرب عليه تعويض التعادل الغريب أمام موريتانيا ومصالحة الجمهور الغاضب منذ الخروج المروع أمام بنين في أمم أفريقيا 2019.

1″ صافرة بداية اللقاء..المغرب يرتدي اللون الأخضر اليوم على يمين الشاشة، وبوروندي بالأحمر على اليسار.

???????? تشكيلة منتخب المغرب: “بونو، رشيد العليوي، سفيان أمرابط، يوسف النصيري، فيصل فجر، زهير فضال، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، مندي، رومان سايس، حكيم زياش.

???????? تشكيلة بوروندي: “ناهيمانا، جايل، أميسي، عبد الله الرزاق، سيدريك أميسي، بيمينيامانا، موسى، مصطفى، ناهيمانا، نجاندو، رمضاني.

2″ اليوم أشرف حكيمي يلعب على الرواق الأيمن..تجربة جديدة من تجارب خليلوزيتش الذي قام باختبار اللاعب في أكثر من مركز.

6″ حكيمي بمستوى أفضل بمراحل على الجهة اليمنى يا أصدقاء..يبدو أنه سيفعل شيء مميز اليوم.

20″ بيمينيامانا يتلقى بطاقة صفراء بسبب تدخله الخشن على نصير مزراوي في الجهة اليمنى.

23″ ???????? أوووووووه!!! الحظ الحظ .. يوسف النصيري يحول عرضية من أشرف حكيمي برأسية نموذجية لكنها ترتطم في العارضة وتخرج! للاسف

27″ ⚽️ جووووووووول جووووووول… المغرب تتقدم وتُنهي حالة الجفاف التهديفي

27″ قصة الهدف بدأت من تصويبة من رشيد العليوي إثر ركلة حرة مباشر، سقطت من يد الحارس فتابعها نصير مزراوي في المرمى ليُسجل الهدف الأول لصالح المغرب .. أول هدف دولي لنصير مزراوي مع أسود أطلس!