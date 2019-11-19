بث مباشر | مشاهدة مباراة المغرب وبوروندي مجانا في تصفيات أفريقيا

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شاهد مباراة المغرب وبوروندي في تصفيات أفريقيا مجانا ضمن تغطية مركز البث المباشر لموقع الخليج 365 لمباريات اليوم الثلاثاء 19-11-2019.
المغرب يسعى لتعويض تعادله المخيب للآمال من دون أهداف في افتتاح تصفيات أمم أفريقيا 2021 أمام منتخب موريتانيا.
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يحل أسود الأطلس ضيفاً على بوروندي فى تمام الساعة 16:00 بتوقيت المغرب, 13:00 بتوقيت جرينتش, على ملعب “لويس رواجاسوري” فى بوروندي.
ويلعب المنتخب المغربي و المنتخب البوروندي فى المجموعة الخامسة بجانب كلاً من منتخب موريتانيا ومنتخب أفريقيا الوسطي, والتي يتصدرها منتخب أفريقيا الوسطي بعد أن حقق الفوز فى الجولة الأولي على منتخب بوروندي بهدفين دون رد.
ولن يعاني منتخب المغرب من أي غيابات عن التشكيل الأساسي الذي بدأ به مباراة موريتانيا، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب وحيد خاليلوزيتش بالقوة الضاربة سعياً لتحقيق الفوز وتحسين الوضع في المجموعة للتأهل بدون حسابات معقدة لكأس الأمم الإفريقية القادمة.
البث الكتابي – لحظة بلحظة –
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- أهلاً وسهلاً بكم في هذا النقل الحي والمباشر لمباراة بوروندي والمغرب في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2021.
- سيكون معكم في هذا البث “محمود ماهر”، إن شاء الله المغرب تحقق الفوز وتعم الفرحة في المغرب الشقيق.
- الأجواء ماطرة اليوم كما كانت في مباراة الأمس بين بوتسوانا والجزائر ضمن نفس التصفيات.
- منتخب المغرب عليه تعويض التعادل الغريب أمام موريتانيا ومصالحة الجمهور الغاضب منذ الخروج المروع أمام بنين في أمم أفريقيا 2019.
- 1″ صافرة بداية اللقاء..المغرب يرتدي اللون الأخضر اليوم على يمين الشاشة، وبوروندي بالأحمر على اليسار.
- ???????? تشكيلة منتخب المغرب: “بونو، رشيد العليوي، سفيان أمرابط، يوسف النصيري، فيصل فجر، زهير فضال، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، مندي، رومان سايس، حكيم زياش.
- ???????? تشكيلة بوروندي: “ناهيمانا، جايل، أميسي، عبد الله الرزاق، سيدريك أميسي، بيمينيامانا، موسى، مصطفى، ناهيمانا، نجاندو، رمضاني.
- 2″ اليوم أشرف حكيمي يلعب على الرواق الأيمن..تجربة جديدة من تجارب خليلوزيتش الذي قام باختبار اللاعب في أكثر من مركز.
- 6″ حكيمي بمستوى أفضل بمراحل على الجهة اليمنى يا أصدقاء..يبدو أنه سيفعل شيء مميز اليوم.
- 20″ بيمينيامانا يتلقى بطاقة صفراء بسبب تدخله الخشن على نصير مزراوي في الجهة اليمنى.
- 23″ ???????? أوووووووه!!! الحظ الحظ .. يوسف النصيري يحول عرضية من أشرف حكيمي برأسية نموذجية لكنها ترتطم في العارضة وتخرج! للاسف
- 27″ ⚽️ جووووووووول جووووووول… المغرب تتقدم وتُنهي حالة الجفاف التهديفي
- 27″ قصة الهدف بدأت من تصويبة من رشيد العليوي إثر ركلة حرة مباشر، سقطت من يد الحارس فتابعها نصير مزراوي في المرمى ليُسجل الهدف الأول لصالح المغرب .. أول هدف دولي لنصير مزراوي مع أسود أطلس!
- 36″ ركنية لصالح منتخب بوروندي
- 37″ النصيري يُبعد كرة عرضية من ركنية داخل منطقة جزاء المغرب
- 39″ ⚽️ جوووووووووووووووول…النصيري يُسجل الهدف الثاني للمغرب.. بداية ولا أروع ولا أحلى لمنتخب أسود أطلس.
- 39″ يوسف النصيري يسجل هدفه الدولي التاسع مع منتخب المغرب.. النصيري في البداية سدد الكرة بالرأس بعد عرضية زياش، لترتد إلى العليوي الذي فشل في تسجيل الهدف لترتد إلى زياش ثم إلى النصيري الذي وضعها في المرمى، هدف صعب لكنه سيسهل المأمورية على الفريق في الشوط الثاني بطبيعة الحال.
- 40″ الخطوط متقاربة جدًا بين لاعبي وسط المغرب.. تشكيلة ممتازة من خليلوزيتش، يبدو أن اللاعبين بدأوا يفهموا طريقته.
- 44″ سيطرة ميدانية مميزة لمنتخب المغرب على خط الوسط بتبادل مستمر للكرة في وسط ملعب بوروندي.
- 45″ ???? انتهاء الشوط الأول بتقدم المغرب خارج الديار 0-2.. برافو يا الأسود ✊????
- 45″ ستوديو قناة beIN Sports: “مباراة مثالية لمنتخب المغرب في الشوط الأول، لكن من المؤكد بوروندي لن تسكت في الشوط الثاني وستحاول الرد”.
- 45″ عودة إلى ملعب المباراة من جديد..والشوط الثاني
- 45″ قبل بداية الشوط.. نود أن نذكركم بصفحتنا علي فيسبوك (هنا) شاركوا معنا ليصلكم كل جديد عن سوق الانتقالات وآخر النتائج والبث المباشر وخلافه، كذلك ستجدوننا على موقع تويتر بعنوان @mercato_day ..
- 45″ ???? صافرة بداية الشوط الثاني
- 48″ أول فرصة في الشوط الثاني، حكيم زياش يسدد من ركلة حرة مباشرة تذهب في المقص الأيمن، وحارس مرمى بوروندي يُبعدها إلى ركنية.
- 49″ تصووووووووويب من يوسف النصيري من خارج منطقة الجزاء..والحارس جونثان يُبعدها إلى ركنية..ضغط مستمر من المغرب! رائع..
- 52″ أوووووووه..هدف ثالث يضيع من المغرب، في كل انطلاقة من حكيمي ترى الخطورة على مرمى بوروندي.
- 53″ ???? بوووووم…سيدريك أميسي لاعب التعاون السعودي يصووووووب من 20 ياردة مرت جوار القائم الأيمن للمغرب. أول فرصة حقيقية لبوروندي على ملعبها أمام المغرب.
- 56″ ???? نبيل درار يأخذ مكان نصير مزراوي بسبب تعرض الأخير للإصابة
- 57″ نصير مزراوي رغم التألق في الشوط الأول، لم يكن جاهزًا بنسبة 100٪ للعب، لكنه تحامل على نفسه وشارك وقدم ما عليه..أسد يا مزراوي ????????????
- 60″ معلق قناة beIN Sports “جواد بدة”: “يوجد حديث قوي عن رغبة نادي لاتسيو في التعاقد مع سفيان أمرابط بعد تألقه مع فريقه الحالي هيلاس فيرونا الذي أعير له خلال الميركاتو الصيفي الماضي”.
- 72″ المغرب تنازلت على الكرة لصالح منتخب بوروندي على مدار الخمس دقائق الماضية..هناك ثقة لدى أصحاب الضيافة في تسجيل هدف.
- 82″ ⚽️ جووووووووول أشررررررررف حكيمي يكلل مجهوداته ويسجل هدف ثالث للمغرب، من هجمة مرتدة نموذجية!
- 83″ المغرب شكل آخر بعدما وضع حكيمي على الجهة اليمنى كجناح أيمن..سجل الهدف الدولي الثاني له مع منتخب المغرب
- 84″ هذا أجمل أداء لمنتخب المغرب في النواحي الهجومية والدفاعية منذ مدة طويلة.. منذ أيام تصفيات مونديال 2018.
- 86″ شجار بين لاعبي المغرب وبوروندي..بقيادة فيصل فجر، ابن منطقة إفران عصبي دائمًا!
- 88″ دقيقة واحدة على نهاية الوقت الاصلي للقاء..
- 89″ اليوم لم يختبر ياسين بونو سوى بتسديدة واحدة كانت مطلع الشوط الثاني!
- 90″ أربع دقائق وقت محتسب بدل من ضائع واللعب منحصر في وسط الملعب
- 93″ ???? أوووووه.. بوروندي كادت تسجل هدف حفظ ماء الوجه، تصويبة من البديل إينوك من على حدود منطقة الجزاء (19 ياردة تقريبًا)، تمر بمحازاة القائم الأيسر للحارس ياسين بونو الذي تأخر في الارتماء عليها.
- 94″ ???? صافرة نهاية المباراة بفوز المغرب (0-3) وتصدر المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة أفريقيا الوسطى وموريتانيا اليوم الثلاثاء.
- 94″ ???? شكرًا لجميع الأصدقاء من المغرب الشقيق على المتابعة، وإلى اللقاء في مباريات أخرى بالبطولة المغربية، وطبعًا ديربي الدار البيضاء “ديربي العرب” بين الوداد والرجاء الأسبوع المقبل..
- 95″ ???? لا تنسوا متابعتنا على الفيسبوك وتويتر (الفيسبوك من هنا) ، (تويتر من هنا).
- 96″ نهااااية البث..إلى اللقاء ????
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