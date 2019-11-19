نتيجة مباراة لبنان وكوريا الشمالية فى تصفيات كأس العالم 2022

يستضيف منتخب لبنان اليوم منتخب كوريا الشمالية, ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثامنة في التصفيات المزدوجة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022, ونهائيات كأس أمم آسيا في الصين 2023.

وتقام المباراة اليوم الثلاثاء 19-11-2019, على ملعب المدينة الرياضية ببيروت, فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر, الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

ويدخل منتخب لبنان المباراة فى المركز الثاني فى ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط, جمعها من فوزين على كلاً من تركمانستان وسريلانكا, وتعادل مع كوريا الجنوبية سلبياً, بعدما كان قد بدأ مشواره فى التصفيات بالخسارة خارج ملعبه أمام كوريا الشمالية بنتيجة 2-0.

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ويأتي منتخب كوريا الجنوبية فى صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط, وبفارق نقطة عن منتخب لبنان ثاني المجموعة ومنتخب كوريا الشمالية والذي يأتي ثالثا بنفس رصيد نقاط المنتخب اللبناني 7 نقاط, ويأتي منتخب تركمانستان فى المركز الرابع برصيد 6 نقاط, ويتزيل المجموعة منتخب سريلانكا بدون نقاط.

وقد أعلن اتحاد كرة القدم اللبناني إقامة مباراة منتخب لبنان ضد ضيفه الكوري الشمالي ضمن الجولة الخامسة لتصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 دون جمهور على ملعب المدينة الرياضية.

وتستمر منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة حتى 9 يونيو 2020، بمشاركة 40 منتخبًا تم توزيعها على 8 مجموعات يتأهل صاحب المركز الأول فى كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثانى إلى نهائيات كأس آسيا والدور النهائى من تصفيات المونديال.