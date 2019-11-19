نتيجة مباراة موريتانيا وأفريقيا الوسطي فى تصفيات أمم أفريقيا 2021

يلتقي اليوم منتخب موريتانيا نظيره منتخب جمهورية أفريقيا الوسطي, ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون.

ويستضيف المنتخب الموريتاني منتخب أفريقيا الوسطي اليوم الثلاثاء 19-11-2019, فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر, الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش, على الملعب الأولمبي بنواكشوط.

وكان قد تعادل المنتخب الموريتاني سلبياً أمام منتخب المغرب فى الجولة الأولي بالرباط في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021.

ويلعب المنتخب الموريتاني ومنتخب أفريقيا الوسطي فى المجموعة الخامسة بجانب كلاً من منتخب منتخب المغرب ومنتخب بوروندي, والتي يتصدرها منتخب أفريقيا الوسطي الضيف اليوم بعد أن حقق الفوز فى الجولة الأولي على منتخب بوروندي بهدفين دون رد.

ويتأهل من تلك التصفيات المنتخبات أصحاب المراكز الأول والثاني فى كل مجموعة للنهائيات وفي حالة احتلال منتخب الكاميرون المركزين الأول أو الثاني بمجموعته، أما في حالة تواجده في المركزين الثالث أو الرابع، فسوف يتأهل أفضل 11 منتخبًا حصلوا على المركز الثاني فى المجموعات الـ12 بالإضافة لمتصدري تلك المجموعات.