رياضة | موعد المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة بعد فوز كوت ديفوار على غانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة بعد فوز كوت ديفوار على غانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل منتخب كوت ديفوار الأوليمبي لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً بفوزه على منتخب غانا بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد إنتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2 ، في اللقاء الذي جرت أحداثه بملعب القاهرة الدولي في إولى مواجهات نصف نهائي البطولة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو.

وأصبح منتخب الأفيال هو أول ممثلي القارة السمراء في المحفل الأوليمبي في طوكيو، والذي سيقام في صيف العام القادم 2020، وبالتالي ضرب موعداً في نهائي البطولة يوم الجمعة 22 نوفمبر الجاري مع الفائز من المباراة الأخرى بين منتخبي مصر وجنوب أفريقيا والتي ستقام مساء اليوم.

مباراة ماراثونية

تقدم اللاعب "يوسف داو" لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 21 قبل أن يسجل ياو إيبواه هدف التعادل لمنتخب غانا في الدقيقة 50.

Advertisements

وتقدم يوسف داو مرة أخرى لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 85، إلا أن " منساه" لاعب غانا تعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، ليحتكم الفريقان للوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح التي إبتسمت لمنتخب كوت ديفوار.

موعد المباراة النهائية

وسيلتقي منتخب كوت ديفوار مع الفائز من منتخبي مصر وجنوب إفريقيا يوم الجمعة 22 نوفمبر الجاري في ملعب القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويلتقي منتخب مصر الأوليمبي ضد منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي بعد قليل في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 2 سنة.