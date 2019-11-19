رياضة | سوريا تفوز على الفلبين وتحلق في الصدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا تفوز على الفلبين وتحلق في الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حلق منتخب سوريا بعيداً في الصدارة بعدما تغلب على الفلبين 1-0 يوم الثلاثاء على ستاد مكتوم بن راشد في دبي، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل ورد سلامة هدف الفوز الثمين للمنتخب السوري في الدقيقة 23 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فوز المالديف على ضيفتها غوام 3-1 على الستاد الوطني في مالي.

وابتعد منتخب سوريا في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة كاملة من خمس مباريات، مقابل 7 نقاط للصين التي لعبت أربع مباريات والفلبين و6 للمالديف ولا شيء لغوام.

دخل المنتخب السوري اللقاء باندفاع هجومي واضح منذ البداية، بينما حاول منافسه الفلبيني إغلاق مناطقه الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة، وكاد أن يباغت المُضيفين في بداية اللقاء عندما انفرد أنخيل غويرادو بالمرمى السوري وسدد كرة قوية زاحفة أبعدها حارس المرمى إبراهيم عالمة إلى ركنية.

وحصل لاعبو نسور قاسيون على أولى فرصهم الخطرة بعد مرور ربع ساعة عندما مرر أسامة أومري الكرة داخل منطقة الجزاء إلى زميله محمود المواس الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس الفلبيني نيل إيثريدج.

ومن خلال ضربة حرة مباشرة على الجهة اليمنى نفذها حسين جويد أرضية مباغتة إلى زميله أسامة أومري الذي مررها بدوره مُتقنة إلى القادم من الخلف ورد السلامة ليسددها صاروخية ارتدت من أسفل العارضة داخل شباك الحارس الفلبيني، محرزاً هدف التقدم للمنتخب السوري في الدقيقة 23.

وسدد كامل الحنيشي كرة قوية من مسافة 40 ياردة علت العارضة بقليل. وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول مرّر المتألق على الجهة اليمنى جويد الكرة إلى المهاجم عمر السومة الذي تلاعب بالمدافع الفلبين ألفارو سيلفا قبل أن يسدد كرة زاحفة مرّت قريبة من جانب القائم الأيمن للحارس الفلبيني.

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في الشوط الثاني سعى المنتخب الفلبيني إلى الخروج من مناطقه الخلفية في محاولة لتعديل النتيجة، وكاد أن ينجح في ذلك بعد أن أرسل كورت ديزون كرة عرضية من الجهة اليسرى وصلت إلى الخطير غويرادو الذي فشل في إيداعها داخل الشباك بعد أن ذهبت كرته بجانب القائم الأيمن للمرمى السوري.

في الجهة المقابلة اقترب المهاجم القناص السومة من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 57 لفريقه من خلال تسديده كرة صاروخية من ضربة حرة مباشرة عن بعد نحو 35 ياردة مرّت خطيرة بجانب القائم الأيمن للحارس إيثريدج.

وفي ظل تراجع أداء المنتخب السوري في الشوط الثاني، واعتماده منافسه باللعب على الأطراف، جاءت أخطر الفرص السانحة للتسجيل للفلبين في الدقيقة 73 عندما أرسل قائد الفريق ستيفان شروك كرة عرضية من الجهة اليسرى وصلت إلى البديل مارك هارتمان داخل منطقة الجزاء الذي سددها بين يدي الحارس عالمة.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة بين الجانبين، حيث قاد المواس هجمة سريعة من منتصف الملعب مررها إلى البديل عمر خريبين الذي أعادها بدوره إلى زميله على حافة منطقة الجزاء ليسددها مقوسة مرت بجانب القائم الأيسر للحارس الفلبيني.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع سدد البديل مايك أوت كرة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها عالمة بنجاح، قبل أن ينفرد السومة بعد ذلك بدقيقة بالمرمى الفلبيني ويرسل كرة ساقطة من فوق إيثريدج لكنها سكنت فوق الشباك الخارجية للمرمى.

وتقام مباريات الجولة السابعة من منافسات المجموعة يوم 26 آذار/مارس 2020، حيث تلتقي الفلبين مع غوام، والصين مع المالديف.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز سوريا على الفلبين 5-2 في باكولود والمالديف على غوام 1-0 في غوام، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الفلبين على غوام 4-1 في غوام والصين على المالديف 5-0 في مالي، وشهدت الجولة الثالثة فوز الصين على غوام 7-0 في غوانغزهو وسوريا على المالديف 2-1 في دبي، وشهدت الجولة الرابعة فوز سوريا على غوام 4-0 في دبي وتعادل الفلبين مع الصين 0-0 في باكولود، وشهدت الجولة الخامسة فوز سوريا على الصين 2-1 في دبي والفلبين على المالديف 2-1 في مالي.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريق) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

في المقابل تنتقل المنتخبات الـ24 التالية من أجل المشاركة في تصفيات كأس آسيا 2023 في الصين.