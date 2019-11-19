رياضة | 6 مباريات نارية في مجموعة بحري بدوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 مباريات نارية في مجموعة بحري بدوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق غداً الأربعاء في الثانية والنصف عصراً الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة ( مجموعة بحرى) للقسم الثاني، بإقامة 6 مباريات نارية.

1- غزل المحلة مع فاركو

يستضيف فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد، الذي يحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط مع فريق فاركو متصدر المجموعة بقيادة أحمد عاشور برصيد 10 نقاط.

وشهدت الجولة السابقة، فوز كبير لفاركو على فريق الحمام بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما تلقى غزل المحلة هزيمة من فريق دكرنس بهدفين دون رد.

2- دكرنس مع المنصورة

يلتقي فريق دكرنس وصيف المجموعة بقيادة أيمن الجمل برصيد 9 نقاط مع فريق المنصورة صاحب المركز التاسع بقيادة رضا العيسوي برصيد 3 نقاط، وشهدت الجولة الماضية، فوز دكرنس على غزل المحلة بهدفين عمر فاروق، بينما لم يستطيع المنصورة من تحقيق الفوزخلال أربع جولات .

3- الأوليمبي مع أبو قير

في لقاء دربي سكندرى، يستضيف فريق الأوليمبي صاحب المركز الأخير بقيادة أحمد الكأس برصيد نقطة واحدة فريق أبو قير صاحب المركز الخامس بقيادة علاء نوح برصيد 6 نقاط.

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وشهدت الجولة الماضية أول نقطة لفريق الأوليمبي بتعادله مع فريق الرجاء سلبيا، وتعادل أبو قير مع بيلا بهدف لكل منهما.

4- المالية مع الرجاء

على ملعب نادى مالية كفر الزيات، يلتقي فريق المالية صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أيمن مجدى برصيد نقطتين مع فريق الرجاء صاحب المركز السادس بقيادة هانى العقبي برصيد 6 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية تعادل المالية مع دمنهور بهدف لكل منهما،وتعادل الرجاء سلبياً مع الأوليمبي بدون أهداف.

5- الحمام مع دمنهور

على مركز شباب الحمام، يواجه فريق الحمام بقيادة احمد فكري، صاحب المركز السابع برصيد 4 نقاط مع فريق دمنهور صاحب المركز الرابع بقيادة أحمد ساري

برصيد8 نقاط٠

وشهدت الجولة الرابعة هزيمة ثقيلة لفريق الحمام بأربعة أهداف مقابل هدفين من فريق فاركو، وتعادل فريق دمنهور مع فريق المالية بهدف لكل منهما.

6- بيلا مع بلدية المحلة

على ملعب كفر الشيخ، يلتقي فريق بيلا صاحب المركز الثامن بقيادة ياسر رضوان برصيد 3 نقاط مع فريق بلدية المحلة صاحب المركز العاشر برصيد نقطتين بقيادة رضا عبد العال.

وتعادل فريق بيلا الاسبوع الماضي أيضا مع فريق أبو قير للأسمدة بهدف لكل منهما، كما تعادل البلدية خارج ملعبه مع المنصورة 1-1,

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 10 نقاط

2- دكرنس 9 نقاط

3- دمنهور 8 نقاط

4- غزل المحلة 7 نقاط

5- أبو قير 6 نقاط

6- الرجاء 6 نقاط

7- الحمام 4 نقاط

8- بيلا 3 نقاط

9- المنصورة 3 نقاط

10- بلدية المحلة نقطتين

11- المالية نقطتين

12- الأوليمبي نقطة وحيدة