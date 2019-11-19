رياضة | فوز السكة الحديد والغابة والماظة وسقوط اتحاد الشرطة وبنها وتعادل الشمس في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز السكة الحديد والغابة والماظة وسقوط اتحاد الشرطة وبنها وتعادل الشمس في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج الجولة الثامنة للمجموعة السادسة للقسم الثالث مجموعة القاهرة وتلتي أقيمت اليوم الثلاثاء عن فوز كبير لفريق السكة الحديد جمعة على فريق الأميرية بخمسة أهداف نظيفة.

وخاض فريق السكة الحديد بشكيل يضم : إبراهيم شعللها، حازم شعيب، حسن بشندى، محمود أكمل، المتولى محمود، طه زين، عبد العليم السيد،محمد عبد الفتاح شولا، أحمد عبد المنعم كشرى، فوزي الكاشف ، مصطفى جعفر.

البدلاء : محمد جمال، أحمد علي، مصطفى عبد ربه، فتحي مجدى، محمد إبراهيم رمزى، ياسر رضا، محمود صقر.

وبدأ فريق الأميرية بشكيل يضم : محمد حمدي، عبد الرحمن محمد، إسلام محمود ، كريم ممدوح، محمد أحمد إسماعيل، يونس سعيد،بلال محمد،على عصمت،محمد سمير، أحمد سامى، عبد المنعم حامد.

البدلاء : نادر موسى، يوسف هانى ،محمد علي، محمود رضا، أحمد حمدي، عبد الله السيد،محمود ناصر.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق السكة بثلاثة أهداف نظيفة سجلها فوزى الكاشف هدفين في الدقيقة29،15 واضاف أحمد عبد المنعم كشرى الهدف الثالث في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني سجل السكة هدفين عن طريق عبد العليم السيد ومصطفى جعفر

15.

Advertisements

وإدار المباراة الحكم محمد الشرقاوي ، عاونه ماجد السمباطى مساعد أول، خالد

البدوي مساعد ثانى.

فوز الماظة والتأمين والغابة وهزيمة اتحاد الشرطة وطوخ

وحقق فريق ألماظة الفوز خارج ملعبة على فريق اتحاد الشرطة بهدفين عبد الله عراقي وفواد طه في الشوط الثاني.

وفاز فريق مصر للتأمين على فريق بنها بهدف في الشوط الثاني، وحقق البلاستيك الفوز على مركز شباب بطا بهدف خالد عبد الناصر.

وفاز فريق الغابة على فريق سراى القبة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتغلب فريق المرج على حساب طوخ بهدفين مقابل هدف، وتعادل بهتيم مع الشمس بدون أهداف.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة الحديد 16 نقطة

2- الشمس 14 نقطة

3-الغابة 14 نقطة

4- شباب بطا 13 نقطة

5- اتحاد الشرطة 12 نقطة

6- ألماظة 12 نقطة

7- مصر للتأمين 10 نقاط

8- المرج 10 نقاط

9- بهتيم 9 نقاط

10- الأميرية 9 نقاط

11- بنها 8 نقاط

12- طوخ 8 نقاط

13- البلاستيك 8 نقاط

14- العبور 6 نقاط

15- سراى القبة 3 نقاط