رياضة | قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجنوب افريقيا مجانا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة بالمجان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجنوب افريقيا مجانا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة بالمجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت قناة تايم سبورت المصرية عن نقل مباراة منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي تحت 23 سنة ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر و المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة عام 2020.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي تردد قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي تحت 23 سنة ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر و المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة عام 2020 والتي جاءت كالتالي:

على القمر الصناعي "النايل سات 11449، ومعدل الترميز 27500.

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أما التردد الأرضي على UHF 32.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة منتخب مصر الأولمبي ونظيره منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي غدا الثلاثاء ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمقامة حاليا في مصر و المؤهلة لبطولة أولمبياد طوكيو 2020 في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

يذكر أن منتخب مصر الأولمبي قد تأهل لدور نصف نهائي البطولة بعد احتلال صدارة ترتيب المجموعة الأولى بينما احتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الثاني في المجموعة الثانية من عمر بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمقامة حاليا في مصر و المؤهلة لبطولة أولمبياد طوكيو 2020 في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.