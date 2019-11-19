رياضة | نهائي دوري أبطال آسيا| موعد انضمام عمر خربين لمعسكر الهلال في طوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهائي دوري أبطال آسيا| موعد انضمام عمر خربين لمعسكر الهلال في طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادرت بعثه الهلال إلى اليابان، يوم الأحد الماضي، استعدادا لمواجهة أوراوا ريد الياباني، يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019، على ملعب سايتاما، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وفضل لروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الزعيم، السفر مبكرا؛ لضبط الساعة البيولوجية للاعبين، وليعتادوا على فرق التوقيت بين السعودية واليابان، مؤكدا أنه يسعى إلى التغلب على كل المعوقات قبل اللقاء وتهيئة الأجواء أمام لاعبيه.

ومن المقرر أن ينضم النجم الدولي السورى عمر خربين، إلى بعثة الأزرق المتواجده في طوكيو، يوم الخميس القادم، عقب انتهاء مشاركته في المباريات الدولية مع منتخب بلاده سوريا بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

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وواصل الهلال التدريبات الجماعية للفريق، في ثاني تدريباته منذ وصوله إلى طوكيو، بتنفيذ عددا من الجمل الفنية والتكتيكية، إلى جانب فرض مناورة بين اللاعبين على جزء من مساحة الملعب، استعدادا للنهائي الآسيوي.

وحقق الهلال فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.