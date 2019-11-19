رياضة | موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد النادي الأهلي موعد مباراته أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب تخطي فريقي إطلع بره من جنوب السودان في دور الـ64، وعبور محطة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في دور الـ32 من البطولة الإفريقية.

وأعلن النادي الأهلي موعد مباراة الفريق أمام الهلال السوداني والتي ستقام في القاهرة، حيث سيستهل الأهلي مشواره في دوري المجموعات بمواجهة النجم الساحلي التونسي على ستاد رادس بتونس.

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ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي يوم الجمعة الموافق 6 من شهر ديسمبر المقبل بالقاهرة.

وخاض الأهلي معسكرًا خارجيًا في الإمارات لمدة أسبوع ركز خلاله السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على الجمل الفنية والتكتيكة للاعبي فريقه.

وفاز الأهلي وديًا مساء اليوم على نظيره الاتصالات بهدف نظيف سجله وليد أزارو في المباراة التي أقيمت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.