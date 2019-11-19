رياضة | فوز البنك الأهلي وشبان قنا وتعادل بنى سويف في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز البنك الأهلي وشبان قنا وتعادل بنى سويف في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج الجولة الخامسة للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد للقسم الثاني عنفوز فريق الإعلاميين على المنيا بهدفين مقابل هدف .

سجل الهدف الاول خالد كامل في الدقيقة 20 من الشوط الثاني ومحمد أسامة في الدقيقة 33 من ضربة جزاء وتمكن المنيا من تسجيل هدف عن طريق أحمد عصام قبل نهاية اللقاء.

وفاز البنك الاهلي على الألومنيوم بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم البنك بهدف عمرو عزت بعد متابعة ضربة الجزاء التي تصدى لها حارس مرمى الألومنيوم حسام صادق وأضاف عمرو عزت الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 5 من الشوط الثاني، وسجل محمد الشربيني هدف الألومنيوم في الدقيقة 13 للشوط الثاني.

وفاز فريق تليفونات بني سويف على طهطا بثلاثة أهداف نظيفة سجل مصطفى كشرى في الدقيقة 40 من الشوط الأول وأحمد يوسف في الدقيقة 20 من الشوط الثاني و أحمد رضا في الدقيقة 38.

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وفاز فريق شبان قنا على فريق الفيوم بهدفين، سجلهما محمود فرج في الدقيقة 22الشوط الأول وأحمد عبد المنعم في الدقيقة 37 من الشوط الثاني.

وحقق فريق ديروط الفوز على فريق سوهاج بهدف حمادة عوض في الدقيقة 15

وتعادل فريق بترول أسيوط مع فريق بنى سويف بدون أهداف.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 13 نقطة

2-شبان قنا 12 نقطة

3- بني سويف 10 نقاط

4- تليفونات بني سويف10 نقاط

5- بترول أسيوط 7 نقاط

6- الألومنيوم 6 نقاط

7- الإعلاميين 6 نقاط

8- ديروط 5 نقاط

9- الفيوم 4 نقاط

10- المنيا 4 نقاط

11-طهطا3 نقاط

12- سوهاج نقطتين