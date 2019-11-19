رياضة | الإعلاميين يفوز على المنيا بثنائية في دوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلاميين يفوز على المنيا بثنائية في دوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق الإعلاميين علي فريق المنيا بهدفين لهدف في المباراه التي جمعتهما علي ملعب إستاد الإعلاميين وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي

خاض الإعلاميين هذه المباراه بتشكيله مكونه من : أحمد الشربيني، خالد سعيد، سعد السعيد، بدري ابراهيم ، فلفل ، محمد بركات ، أحمد سليمان ، نشأت مسعد ، مصطفى سماره، محمد أسامه، إيهاب المصري.

في حين خاض المنيا هذه المباراه بتشكيله مكونه من : محمد حسانين، برسوم محروس، حازم مصطفي، أحمد كاستيلا، عباس مصطفي، محمد ثروت، مصطفى شعبان الشيبكشي، محمد سماره ، أحمد عصام، عبدالعزيز الشاعر، عمرو عثمان.

هذا وقد شهدت مجريات الشوط الأول اداءا قويا من جانب الفريقين خاصه المنيا حيث حاول الفريق المنياوي باكثر من كره، من عمرو عثمان وعبدالعزيز الشاعر، لكن لم يتمكنوا لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي

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ثم أنطلق الشوط الثاني الذي شهد إثارة من من جانب الفريق المنياوي، حيث قام الفريق بأداء اكثر من رائع، لكن علي عكس سير اللقاء تقدم محمد أسامه بالهدف الأول في الدقيقة 20، للإعلاميين، ثم بعدها بخمسه دقائق، احرز خالد كمال ،الهدف الثاني، من ركله جزاء ثم في الوقت بدل الضائع، أحرز أحمد عصام هدف التقليص لينتهي الشوط الثاني بفوز الاعلاميين بهدفين لهدف.

الفوز رفع رصيد الإعلاميين إلى 6 نقاط، في المركز السابع، وتوقف رصيد المنيا عند 4 نقاط، بالمركز العاشر.

وأدار المباراه تحكيميا أحمد حمدي حكم ساحه يعاونه كل مصطفي عطيه مساعد أول، ومحمد زكي مساعد ثان، والحكم الرابع مصطفي مدحت ، ومن لجنه المسابقات حسام ولاء ، ومن لجنه الحكام أحمد الشناوي.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 13 نقطة

2- شبان قنا 12 نقطة

3- بني سويف 10 نقاط

4- تليفونات بني سويف 10 نقاط

5- بترول أسيوط 7 نقاط

6- الألومنيوم 6 نقاط

7- الإعلاميين 6 نقاط

8- ديروط 5 نقاط

9- الفيوم 4 نقاط

10- المنيا 4 نقاط

11-طهطا 3 نقاط

12- سوهاج نقطتين