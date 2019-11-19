رياضة | تعرف على الدبابة الأنجولية "بولولو" مهاجم الأهلي المنتظر (أرقام وحقائق)

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اقترب النادي الأهلي من حسم التعاقد مع المهاجم الأنجولي أفيميكو بولولو نجم فريق بازل السويسري، وذلك بناءًا على ترشيح المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، والذي أشاد باللاعب الشاب وقدراته الهجومية والتهديفية، وطلب من إدارة القلعة الحمراء ضمه لصفوف الفريق.

ودخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع النادي السويسري خلال الأيام الماضية من أجل حسم التعاقد مع "بولولو"، لقيادة خط هجوم الفريق في ظل اقتراب رحيل المغربي وليد أزارو عن النادي، وقطع الأهلي شوطًا كبيرًا في المفاوضات أصبح على أعتاب حسم التعاقد مع المهاجم الأنجولي خلال الفترة القادمة.

أرقام الأنجولي "بولولو" مهاجم الأهلي المحتمل

أفيميكو بولولو من مواليد 23 مارس لعام 1999 بمدينة "لواندا" الأنجولية ويبلغ عمره 20 عامًا، ويحمل الجنسيتين الأنجولية والفرنسية، ويجيد اللعب في مركز رأس الحربة الصريح، كما يجيد اللعب كجناح أيمن أو أيسر، ويمتلك قدرات تهديفية عالية وسيكون إضافة قوية لخط هجوم النادي ا لأهلي حال التعاقد معه.

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بدأ "بولولو" مشواره الكروي ضمن صفوف الناشئين بنادي بازل السويسري، وتم تصعيده لفريق تحت 18 عامًا في النادي السويسري عام 2015، ثم انضم لصفوف فريق تحت 21 عامًا، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي في يوليو عام 2017، وانتقل في يناير 2019 لصفوف فريق نيوشاتل زاماكس علي سبيل الإعارة قبل العودة لبازل مجددًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية

لعب المهاجم الأنجولي 119 مباراة خلال مشواره الكروي بواقع 7343 دقيقة لعب فعلية، ونجح في تسجيل 39 هدفًا، وصنع 6 أهداف، وحصل على 20 بطاقة صفراء.

خاض "بولولو" 28 مباراة مع الفريق الأول بنادي بازل وصنع هدفين ولم يسجل أي أهداف، بينما شارك مع فريق تحت 21 عامًا في 51 مباراة وسجل 26 هدفًا، ولعب 16 مباراة مع فريق بازل تحت 18 عامًا وسجل 7 أهداف، وشارك في 7 مباريات مع فريق تحت 19 عامًا وسجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف، وخاض 17 مباراة مع نيوشاتل وسجل هدفين وصنع هدفًا.

وتبلغ القيمة التسويقية لمهاجم بازل وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، 1 مليون و250 ألف يورو.