رياضة | حمدي فتحي يجري جراحة غضرف الركبة بنجاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدي فتحي يجري جراحة غضرف الركبة بنجاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى حمدي فتحي لاعب وسط ا لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جراحة غضروف الركبة بنجاح وذلك تحت إشراف الطبيب الألماني هيرنان ماير المتخصص في جراحات الركبة.

وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال تواجده في معسكر منتخب مصر قبل مواجهة كينيا بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ورافق فتحي في جراحته خالد محمود طبيب الأهلي، والذي حرص على الاطمئنان على لاعب وسط الفريق الأحمر.

ومن المنتظر أن يبقى حمدي فتحي في ألمانيا لعدة أيام للاطمئنان على حالته ثم يعود إلى القاهرة ببرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة.

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ويغيب حمدي فتحي عن الأهلي لمدة تصل إلى 4 أشهر حتى التعافي من الإصابة.

وكان حمدي قد سافر إلى ألمانيا صباح أمس الاثنين رفقة خالد محمود طبيب الأهلي حيث خضع للفحوصات الطبية قبل إجراء العملية الجراحية اليوم الثلاثاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء الاثنين المقبل في مباراة مؤحلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، على ملعب الجونة.