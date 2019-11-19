رياضة | تليفونات بنى سويف يقسو على طهطا في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تليفونات بنى سويف يقسو على طهطا في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف فوزا ثمينا بثلاثية نظيفة على ضيفه طهطا فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى بمنافسات الاسبوع الخامس بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

وكان تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفنى احمد شعبان بدء بدء المباراة بتشكيل مكون من مصطفى حسن ووائل مصطفى ومحمد عبد الرازق ومحمود عبده وأحمد فتحى ونانا كوامى وأحمد سيد النحاس وأحمد رضا ومانجا فوادى وأحمد يوسف ومصطفى عبد الرحيم كشرى.

فيما بدء طهطا بقيادة بركات ابراهيم اللقاء بتشكيل مكون احمد مصطفى صابر وسيد احمد وهيثم شعبان وأحمد ماهر ومصطفى صادق وبدوى ناصر وإبراهيم اشرف وكريم مرسي وحمادة على ومحمود عبد الناصر وعلاء سيد .

وخلال اللقاء أجرى التليفونات تغييرات بنزول كلا من صلاح فتحى ومحمود نبارك وأحمد سقراط بدلا من مانجا فوادى وأحمد فتحى وأحمد رضا .

فيما أجرى طهطا تغييرات بنزول كلا من التى شريف ومحمد أحمد عاطف بدلا من محمود عبد الناصر وكريم مرسي .

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واحرز أهداف تليفونات بنى سويف كلا من مصطفى عبد الرحيم " كشرى " بالدقيقة 39 بالشوط الاول ثم أضاف احمد يوسف الهدف الثانى بهدف جميل بالدقيقة 17 من الشوط الثانى فيما أحرز احمد رضا الهدف الثالث بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 37 من الشوط الثانى .

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمود ناصف عاونه الثنائى محمود محمد لطفى وأحمد لطفى وعلاء صبري حكما رابعا ومحمد فاروق مراقب لجنة الحكام ومحمود عبد الملك مراقب لجنة المسابقات.

وحصل نانا كوامى لاعب تليفونات بنى سويف على الكارت الاصفر خلال اللقاء .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد تليفونات بنى سويف للنقطة العاشرة فيما توقف رصيد طهطا عند ثلاث نقاط.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 13 نقطة

2-شبان قنا 12 نقطة

3- بني سويف 10 نقاط

4- تليفونات بني سويف10 نقاط

5- بترول أسيوط 7 نقاط

6- الألومنيوم 6 نقاط

7- الإعلاميين 6 نقاط

8- ديروط 5 نقاط

9- الفيوم 4 نقاط

10- المنيا 4 نقاط

11-طهطا3 نقاط

12- سوهاج نقطتين