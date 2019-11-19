رياضة | عاجل.. بوجبا يختار بين ريال مدريد ويوفنتوس

حسم الدولي الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد وجهته القادمة بعد ارتباطه بالانضمام لريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وكشفت تقارير صحفية، أن بوجبا فضل الانضمام ليوفنتوس على حساب ريال مدريد وذلك نقلًا عن مصادر مقربة من بوجبا، أنه يفضل العودة إلى ناديه السابق يوفنتوس، ورفض الانضمام إلى ريال مدريد.

وكان ريال مدريد أحد أبرز الأندية المهتمة بضم بول بوجبا الصيف الماضي، إلا أن مانشستر يونايتد رفض بيع لاعبه وفضل الاحتفاظ به.

ويسعي الريال للتعاقد مع بوجبا لإرضاء زين الدين زيدان والذي طلب من بيريز التعاقد مع اللاعب أكثر من مرة في الفترة الماضية لتعزيز صفوف الفريق.