اونلاين | تايم سبورت - YOUTUBE مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش مصر timesport الفضائية

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يشهد ملعب القاهرة الدولي مواجهة مصر وجنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والمقامة حالياً في مصر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

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ويسعى المدرب شوقي غريب لتحقيق الفوز لضمان الوصول للمباراة النهائية، وأيضاً ضمان التأهل لأوليمبياد طوكيو المقررة في صيف العام المقبل 2020

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موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة لها

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تنقل المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات، وهي منقولة على قناة beIN Sports HD 10 بتعليق حسام الدمسيسي، كما تذاع على قناة "تايم سبورت" على البث الأرضي لها.

التكشيل المتوقع لمنتخب مصر ضد جنوب أفريقيا

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ومن المتوقع أن يدخل المدرب شوقي غريب اللقاء بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبدالسلام – أحمد رمضان بيكهام – أسامة جلال

خط الوسط: كريم العراقي – عمار حمدي – أكرم توفيق – أحمد أبو الفتوح

خط الهجوم: رمضان صبحي – مصطفى محمد – عبدالرحمن مجدي