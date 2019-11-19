اونلاين | رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر egypt goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش مصر NOW

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بث مباشر مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر كورة بلس كول كورة يلا شوت جودة عالية

يشهد ملعب القاهرة الدولي مواجهة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والمقامة حالياً في مصر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 بين منتخبي مصر وجنوب أفريقيا.

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ويسعى المدرب شوقي غريب لتحقيق الفوز لضمان الوصول للمباراة النهائية، وأيضاً ضمان التأهل لأوليمبياد طوكيو المقررة في صيف العام المقبل 2020.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد جنوب أفريقيا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب شوقي غريب اللقاء بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: محمد صبحي

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خط الدفاع: محمد عبدالسلام – أحمد رمضان بيكهام – أسامة جلال

خط الوسط: كريم العراقي – عمار حمدي – أكرم توفيق – أحمد أبو الفتوح

خط الهجوم: رمضان صبحي – مصطفى محمد – عبدالرحمن مجدي

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موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة لها

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تنقل المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات، وهي منقولة على قناة beIN Sports HD 10 بتعليق حسام الدمسيسي، كما تذاع على قناة "تايم سبورت" على البث الأرضي لها.