اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش مصر YALLA ONLINE

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وفاز منتخبنا الأولمبي على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة الأولى.

وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط والتي ضمت كلا من مالي وغانا والكاميرون وتأهل لمواجهة جنوب أفريقيا وصيف المجموعة الثانية التي وقع فيها برفقة كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار.

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