اونلاين | «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن رابط تايم سبورت HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن رابط تايم سبورت HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيسعى المنتخب المصري للتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا تحت ثلاثة وعشرين عاما وضمان مكانه في أولمبياد طوكيو العام القادم عندما يواجه منتخب جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

تنقل قناة بي إن سبورتس القطرية مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء 19-11-2019 على قناة beIN Sports HD 10، وسيعلق على المباراة المعلق المصري “حسام الدمسيسي”.

وستواصل قناة تايم سبورتس المصرية نقلها لمباريات البطولة على البث الأرضي، مع نقل الاستوديو التحليلي للمباراة قبل وبعد انتهاءها على البث الفضائي على النايل سات.