اونلاين | يلا sudia شوت مشاهدة مباراة السعودية وباراجواي بث مباشر kora online مشاهدة مباراة السعودية وباراجواي رابط الاسطورة HD

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يخوض منتخب السعودية، مواجهة ودية ضد منتخب باراجواي، اليوم الثلاثاء الموافق 19-11-2019 وتقام مباراة السعودية ضد باراجواي، على استاد الأمير فيصل بن فهد الملقب بـ «الملز».

وتأتي مباراة الخضر الودية من أجل الاستعداد الجيد لخليجي 24 التي ستقام بعد أيام معدودة في قطر، حيث يريد المنتخب السعودي الاستعداد بكل قوة، للتويج باللقب.

ويتواجد المنتخب السعودي في بطولة خليجي 24 بالمجموعة الثانية، برفقة كل من عمان حاملة اللقب، بالإضافة إلى الكويت والبحرين، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات قطر والإمارات واليمن والعراق.