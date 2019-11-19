شكرا لقرائتكم خبر عن التصفيات الآسيوية .. منتخب سوريا يواصل التألق بفوز جديد على الفلبين والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 منتخب سوريا واصل المنتخب السوري لكرة القدم تألقه بفوز جديد على المنتخب الفلبيني بهدف نظيف، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الأولى للتصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2023 في كوريا الجنوبية، وكأس العالم 2022 في قطر.

وسجل ورد السلامة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23 ، في اللقاء الذي أقيم بملعب نادي شباب أهلي دبي. بذلك يواصل المنتخب السوري صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة، ويظل المنتخب الفلبيني في المركز الثالث برصيد 7 نقاط. Advertisements ومثل المنتخب السوري في اللقاء كلاً من. إبراهيم العالمة مؤيد العجان - أحمد الصالح - عمر الميداني - حسين الجويد كمال حمشية - أسامة عمراني - محمد الحواس ورد السلامة - محمد المرمور - عمر السومة.

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