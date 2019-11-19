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رادوي وويلهامسون والتايب ولي بيونغ في اعتزال ياسر

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلن نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي سابقاً ياسر القحطاني عن مشاركة الكوري الجنوبي لي يونغ والسويدي ويلهامسون والروماني رادوي والليبي طارق التايب في مباراة حفلة اعتزاله التي ستقام في الأول من ديسمبر القادم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض وستجمع فريق أصدقاء ياسر «Y20» أمام فريق الهلال.

يُذكر أن فريق أصدقاء ياسر سيضم عدداً من النجوم العالميين يتقدمهم الإيطاليان بيرلو وتوتي والكاميروني صامويل إيتو والهولندي فان بيرسي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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