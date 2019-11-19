شكرا لقرائتكم خبر عن رادوي وويلهامسون والتايب ولي بيونغ في اعتزال ياسر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلن نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي سابقاً ياسر القحطاني عن مشاركة الكوري الجنوبي لي يونغ والسويدي ويلهامسون والروماني رادوي والليبي طارق التايب في مباراة حفلة اعتزاله التي ستقام في الأول من ديسمبر القادم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض وستجمع فريق أصدقاء ياسر «Y20» أمام فريق الهلال.

يُذكر أن فريق أصدقاء ياسر سيضم عدداً من النجوم العالميين يتقدمهم الإيطاليان بيرلو وتوتي والكاميروني صامويل إيتو والهولندي فان بيرسي.