شكرا لقرائتكم الاهلي يفوز على الاتصالات وديا بهدف نظيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ولعب الاهلي ودية التتش الحالية بتشكيل ، مكوّن من : شريف اكرامي -سعد سمير- ياسر إبراهيم- حسين السيد -حسام عاشور- صالح جمعة _مروان محسن- وليد ازارو.
وقام الاهلي بقيد حسين السيد في قائمته المحلية هذا الموسم لكنه لم يُشارك في أي مباراة رسمية ليظهر للمرة الأولى تحت قيادة فايلر مع الفريق.
وغاب عن ودية الاتصالات لاعبو الأهلي الدوليين الذين شاركوا مع المنتخب الأول في مباراتي كينيا وجزر القمرة بتصفيات أمم أفريقيا ( الكاميرون 2021 ) كما غاب عن الودية ثلاثي المنتخب الأولمبي الذى سيشارك في مباراة جنوب افريقيا مساء اليوم،الثلاثاء، في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. ومعهم التونسي على معلول والأنجولي جيرالدو لمشاركتهما مع منتخبي بلادهم في تصفيات أمم أفريقيا.
ويستعد الأهلي لمباراة الجونة في الدوري يوم 25 نوفمبر الجاري ثم مواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر في رادس بدوري ابطال أفريقيا.
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