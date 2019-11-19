شكرا لقرائتكم الاهلي يفوز على الاتصالات وديا بهدف نظيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق الاهلي على الأتصالات بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم ،الثلاثاء، بإستاد التتش في إطار إستعدادات الأحمر للأرتباطات المقلبة محلياً وأفريقياً.

وظهر حسين السيد ظهير أيسر الفريق لأول مرة في حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق حيث دفع المدير الفني بالظهير الأيسر في ودية الأتصالات التى حسمها الاهلي بهدف نظيف سجله وليد أزارو من ضربة جزاء.

ولعب الاهلي ودية التتش الحالية بتشكيل ، مكوّن من : شريف اكرامي -سعد سمير- ياسر إبراهيم- حسين السيد -حسام عاشور- صالح جمعة _مروان محسن- وليد ازارو.

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وقام الاهلي بقيد حسين السيد في قائمته المحلية هذا الموسم لكنه لم يُشارك في أي مباراة رسمية ليظهر للمرة الأولى تحت قيادة فايلر مع الفريق.

وغاب عن ودية الاتصالات لاعبو الأهلي الدوليين الذين شاركوا مع المنتخب الأول في مباراتي كينيا وجزر القمرة بتصفيات أمم أفريقيا ( الكاميرون 2021 ) كما غاب عن الودية ثلاثي المنتخب الأولمبي الذى سيشارك في مباراة جنوب افريقيا مساء اليوم،الثلاثاء، في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. ومعهم التونسي على معلول والأنجولي جيرالدو لمشاركتهما مع منتخبي بلادهم في تصفيات أمم أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمباراة الجونة في الدوري يوم 25 نوفمبر الجاري ثم مواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر في رادس بدوري ابطال أفريقيا.