شكرا لقرائتكم البنك الأهلى يتصدر المجموعة الأولى بالقسم الثانى بعد الفوز على الالومنيوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بهذه النتيجة ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 13 نقطة فى المركز الأول للمجموعة ، بينما تجمد رصيد الألومنيوم عند 6 نقاط .
كما أسفرت باقى مباريات المجموعة عن تحقيق ديروط الفوز الأول على سوهاج بهدف مقابل للاشئ ليرتفع رصيد الفائز إلى 5 نقاط ، بينما تجمد رصيد السوهاجية عند نقطتين فى المركز الأخير بجدول الترتيب .
وعلى ملعبه بـ6 أكتوبر نجح فريق الإعلاميين بقيادة أحمد صالح فى تحقيق فوزا غاليا على المنيا بهدفين مقابل هدف يرفع بها رصيده إلى 6 نقاط فى المركز السادس ، بينما تجمد رصيد المنيا عند 4 نقاط فى المركز العاشر .
بينما جاءت باقى النتائج على النحو التالى :-
بترول اسيوط – بنى سويف 0 – 0
تليفونات بنى سويف – طهطا 3 – 0
الفيوم – شبان قنا 0 – 2
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