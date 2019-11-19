شكرا لقرائتكم البنك الأهلى يتصدر المجموعة الأولى بالقسم الثانى بعد الفوز على الالومنيوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق البنك الأهلى تربعه على قمة المجموعة الأولى بالقسم الثانى بعد فوزه على الألومنيوم بهدفين مقابل هدف فى مباراة شهدت أحداثا مؤسفة عقب نهايتها بعد تعدى ياسر الكنانى المدير الفنى للألومنيوم على عمرو عزت مهاجم البنك الأهلى .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 13 نقطة فى المركز الأول للمجموعة ، بينما تجمد رصيد الألومنيوم عند 6 نقاط .

كما أسفرت باقى مباريات المجموعة عن تحقيق ديروط الفوز الأول على سوهاج بهدف مقابل للاشئ ليرتفع رصيد الفائز إلى 5 نقاط ، بينما تجمد رصيد السوهاجية عند نقطتين فى المركز الأخير بجدول الترتيب .

وعلى ملعبه بـ6 أكتوبر نجح فريق الإعلاميين بقيادة أحمد صالح فى تحقيق فوزا غاليا على المنيا بهدفين مقابل هدف يرفع بها رصيده إلى 6 نقاط فى المركز السادس ، بينما تجمد رصيد المنيا عند 4 نقاط فى المركز العاشر .

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بينما جاءت باقى النتائج على النحو التالى :-

بترول اسيوط – بنى سويف 0 – 0

تليفونات بنى سويف – طهطا 3 – 0

الفيوم – شبان قنا 0 – 2