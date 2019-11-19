شكرا لقرائتكم طبيب الأهلى فى ألمانيا للاطمئنان على نجاح عملية حمدى فتحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورافق الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، اللاعب حمدي فتحي في ألمانيا وتواجد معه اليوم خلال إجراء الجراحة للاطمئنان على حالته.
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