شكرا لقرائتكم طبيب الأهلى فى ألمانيا للاطمئنان على نجاح عملية حمدى فتحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى حمدي فتحي لاعب الأهلي من إجراء جراحة غضروف الركبة عصر اليوم الثلاثاء في ألمانيا تحت إشراف هيرنان ماير الخبير المتخصص في جراحات الركبة.

وكان حمدي فتحي قد أصيب بقطع في غضروف الركبة اثناء تواجده في معسكر المنتخب الوطني قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

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ورافق الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، اللاعب حمدي فتحي في ألمانيا وتواجد معه اليوم خلال إجراء الجراحة للاطمئنان على حالته.