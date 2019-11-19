شكرا لقرائتكم بيراميدز يواصل تدريباته في معسكر المغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستغل الفرنسى سبستيان ديسابر فترة توقف مسابقة الدورى حاليًا بسبب استضافة مصر لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وإعداد اللاعبين على أعلى مستوى، استعدادًا لمواجهة أسوان فى الجولة السادسة من الدورى المقرر لها يوم 27 من الشهر الجارى، ثم رينجرز النيجيرى فى بطولة الكونفدرالية المقرر لها يوم 1 ديسمبر المقبل.
معسكر بيراميدز فى المغرب لمدة 10 أيام على أن يخوض الفريق مواجهتين وديتين لتجهيز اللاعبين على أعلى مستوى قبل العودة إلى القاهرة ومواجهة أسوان، وخاض الفريق مباراة ودية حتى الأن كانت أمام الوداد المغربى وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.
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