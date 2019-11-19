شكرا لقرائتكم راشفورد استعاد مستواه بعد "فترة صعبة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد تسجيل تسعة أهداف في آخر عشر مباريات مع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا، قال ماركوس راشفورد إنه نجح في تجاوز البداية الصعبة للموسم ويشعر بالثقة مرة أخرى أمام المرمى.

وأضاف المهاجم البالغ عمره 22 عاما بعدما سجل في آخر مباراتين لإنجلترا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 أمام الجبل الأسود وكوسوفو : كانت فترة صعبة والآن بدأت أخوض مباريات بانتظام.. بالنسبة لي كمهاجم فهذا أمر مهم جدا.

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وتابع: عندما لا تكون في الفريق ولا تشارك بانتظام فهذا يؤثر على ثقتك أمام المرمى لكن عندما تلعب بانتظام فهذا أمر مهم وعندما تبدأ في التسجيل تعتاد ذلك.

وسجلت إنجلترا 11 هدفا في آخر مباراتين بالتصفيات و37 هدفا في ثماني مباريات في مسيرة التصفيات القارية وقال راشفورد إنه من المهم استغلال كل الأسلحة الهجومية.

وأضاف: في ظل الإمكانات الفردية المتاحة لكل لاعب في التشكيلة فإنه من المهم استغلال مثل هذه الأمور، سيلعب الناس في أوقات مختلفة لكن عندما تكون في الملعب يجب أن تقدم أفضل ما تملك وتحاول تحقيق أكبر استفادة. هذه منافسة جيدة.