شكرا لقرائتكم مدرب دورتموند ينفي شائعات قيادة منتخب سويسرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استبعد لوسيان فافر، مدرب نادي دورتموند الألماني لكرة القدم، تدريب أي منتخب في أي مرحلة من مشواره الكروي، وفي تصريحات لصحيفة "تريبون دو جينيف" السويسرية، قال المدرب السويسري (62 عاما): لم يثر اهتمامي أبدا أن أصبح مدربا وطنيا.

وأوضح فافر لوكالة أنباء (كيستون-إس دي ايه): هذه المهمة لا تخطر على تفكيري، وقد أكدت ذلك مرارا في الماضي، ولم يتغير شيء على الإطلاق في هذا الأمر، أنا أحب العمل اليومي.

تجدر الإشارة إلى أن شائعات كانت أثيرت مؤخرا في سويسرا حول إمكانية أن يتولى فافر تدريب منتخب بلاده خلفا لفلاديمير بيتكوفيتش بسبب عدم وضوح الرؤية حول بقاء بيتكوفيتش مع المنتخب إلى ما بعد انتهاء فترة عقده مع الاتحاد السويسري لكرة القدم.