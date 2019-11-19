شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الاتصالات بهدف "أزارو" بمشاركة "مارسليو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الأهلي على الاتصالات بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، الثلاثاء، باستاد التتش في إطار استعدادات الأحمر للارتباطات المقبلة محليًا وأفريقيًا.

وظهر حسين السيد ظهير أيسر الفريق لأول مرة في حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق حيث دفع المدير الفني بالظهير الأيسر في ودية الاتصالات التى حسمها الاهلي بهدف نظيف سجله وليد أزارو من ضربة جزاء.

ولعب الأهلي ودية التتش الحالية بتشكيل مكوّن من: شريف إكرامي -سعد سمير- ياسر إبراهيم- حسين السيد -حسام عاشور- صالح جمعة -مروان محسن- وليد أزارو.

وقام الأهلي بقيد حسين السيد في قائمته المحلية هذا الموسم لكنه لم يُشارك في أي مباراة رسمية ليظهر للمرة الأولى تحت قيادة فايلر مع الفريق.

Advertisements

وغاب عن ودية الاتصالات لاعبو الأهلي الدوليين الذين شاركوا مع المنتخب الأول في مباراتي كينيا وجزر القمرة بتصفيات أمم أفريقيا (الكاميرون 2021) كما غاب عن الودية ثلاثي المنتخب الأولمبي الذى سيشارك في مباراة جنوب أفريقيا مساء اليوم، الثلاثاء، في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. ومعهم التونسي على معلول والأنجولي جيرالدو لمشاركتهما مع منتخبي بلادهم في تصفيات أمم أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمباراة الجونة في الدوري يوم 25 نوفمبر الجاري ثم مواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر في رادس بدوري أبطال أفريقيا.