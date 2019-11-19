شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهزم الألومنيوم 2 / 1 وينفرد بصدارة المجموعة الأولى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق البنك الأهلى تربعه على قمة المجموعة الأولى بالقسم الثانى بعد فوزه على الألومنيوم بهدفين مقابل هدف فى مباراة شهدت أحداثًا مؤسفة عقب نهايتها بعد تعدى ياسر الكنانى المدير الفنى للألومنيوم على عمرو عزت مهاجم البنك الأهلى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 13 نقطة فى المركز الأول للمجموعة، بينما تجمد رصيد الألومنيوم عند 6 نقاط.

كما أسفرت باقى مباريات المجموعة عن تحقيق ديروط الفوز الأول على سوهاج بهدف مقابل لا شىء ليرتفع رصيد الفائز إلى 5 نقاط، بينما تجمد رصيد السوهاجية عند نقطتين فى المركز الأخير بجدول الترتيب.

وعلى ملعبه بـ6 أكتوبر نجح فريق الإعلاميين بقيادة أحمد صالح فى تحقيق فوز غالٍ على المنيا بهدفين مقابل هدف يرفع بها رصيده إلى 6 نقاط فى المركز السادس، بينما تجمد رصيد المنيا عند 4 نقاط فى المركز العاشر.

بينما جاءت باقى النتائج على النحو التالى:-

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بترول أسيوط – بنى سويف 0 – 0

تليفونات بنى سويف – طهطا 3 – 0

الفيوم – شبان قنا 0 – 2