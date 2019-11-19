الإسماعيلي يتعادل مع مصر المقاصة وديا 1 / 1

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تقدم صلاح عاشور لمصر المقاصة فى بداية الشوط الثاني قبل أن يتعادل محمد الشامى للإسماعيلي إثر تمريرة حاسمة من الناميبى الدولى بنسون شيلونجو.
شهدت المباراة منح الإسماعيلي الفرص للاعبين البدلاء والمستبعدين من أجل تجهيزهم تحسبًا للاستعانة بخدماتهم فى الفترة المقبلة، وبدأ الفريق بتشكيل ضم، كلاً من:
محمد مجدى حارس مرمى.
خط الدفاع: أحمد ايمن ، محمد مجدى الجمل ، محمد هاشم ،أسامة إبراهيم.
خط الوسط: محمد مخلوف ، عماد حمدى ، محمود عبد العاطى “دونجا”، أحمد مدبولى، وجيه عبدالحكيم.
خط الهجوم: حازم مرسى.
شارك في الشوط الثاني كل من بنسون شيلونجو ومحمد عمار ومحمود البدرى ومحمد حمدى زكى ومحمد الشامى ومدحت فقوسة وكماتشو ومحمد نصر ومحمد الضرف.
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