بيراميدز يدعم المنتخب الأولمبى: "نثق بكم وننتظر الصعود للأولمبياد"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نادى بيراميدز على دعم المنتخب الأولمبى قبل مواجهة جنوب أفريقيا فى المباراة التى ستجمعهما فى الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات الدور قبل النهائى من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر. وكتبت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز عبر "فيس بوك": "نثق بكم، وننتظر منكم تحقيق الفوز وضمان الصعود للأولمبياد.. كل التوفيق يا أبطال". ويحمل المنتخب الأوليمبي آمال وأحلام الجماهير المصرية للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وذلك قبل مواجهة نظيره الجنوب أفريقى فى منافسات الدور نصف النهائى من بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجارى.

بيراميدز

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