شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة عمان والهند بث مباشر اليوم الثلاثاء 19-11-2019 في تصفيات آسيا عبر سوبر كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتقام المباراة في "مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر"، ويعلق على المباراة أحمد البلوشي، ويسعي كل منتخب علي تحقيق الانتصار، لتزداد فرصة بقائهم في البطولة .

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