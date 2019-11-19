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الزمالك يطمئن على الدوليين بعد عودتهم من رحلة جزر القمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفنى للزمالك على التواصل مع لاعبى الفريق الأبيض المتواجدين ضمن صفوف منتخب مصر الأول وخاضوا مباراة جزر القمر، أمس الاثنين، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.

 

واطمأن الجهاز الفنى للزمالك على لاعبى الفريق الدوليين، خوفا من تعرض أى منهم للإصابة، فى ظل حاجة الفريق الأبيض لكل عناصره الأساسية، لاسيما أنه مقبل على مباريات صعبة ومصيرية سواء كانت محلية أو قارية.

 

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وتتجه النية لدى الجهاز الفنى للزمالك لمنح اللاعبين الدوليين راحة غدا الأربعاء على أن يعود اللاعبون للمشاركة فى التدريبات يوم الخميس المقبل.

 

وسيضع الجهاز الفنى للزمالك برنامج خاص للدوليين من أجل التغلب على حالة الإرهاق قبل مواجهة إنبى المقرر لها يوم الاثنين المقبل، فى الجولة السادسة بالدورى الممتاز.

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