جراحة ناجحة لغضروف حمدى فتحى فى ألمانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى حمدي فتحي لاعب الأهلي جراحة غضروف الركبة عصر اليوم الثلاثاء في ألمانيا تحت إشراف هيرنان ماير الخبير المتخصص في جراحات الركبة. ورافق الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، اللاعب حمدي فتحي في ألمانيا وتواجد معه اليوم خلال إجراء الجراحة للاطمئنان على حالته. Advertisements وكان حمدي فتحي قد أصيب بقطع في غضروف الركبة أثناء تواجده في معسكر المنتخب الوطني قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

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