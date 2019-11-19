شكرا لقرائتكم خبر عن "الشباب والرياضة" تحصل على اعتماد مفوضية الاتحاد الأفريقى لتنفيذ نموذج محاكاته والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت وزارة الشباب والرياضة من الحصول على اعتماد مفوضية الاتحاد الأفريقي لنموذج محاكاته بعد مباحثات طويلة بدأت منذ أغسطس 2019 حتى أكتوبر 2019.

ويعقد نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي في مصر بتنظيم من وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة القاهرة.

وينعقد نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي لعام 2019 تحت شعار "أطفال اليوم.. شباب الغد"، بالتعاون مع شركاء كاليونيسف ومنظمة انقذوا الطفولة، ما يتماشى مع خطة العمل الأفريقية بشأن تمكين الشباب (APAYE)، التي تسلط الضوء على الحاجة إلى مراعاة الانتقال من سن الطفولة إلى سن الشباب، وكذلك على بذل جهود مدروسة للتعامل مع ذلك الأمر.

وفي إطار الاحتفال بشهر الشباب الإفريقي وخلال أسبوع المشاركة الشبابية، نظم قطاع الشباب بالاتحاد الأفريقي برنامجًا تدريبيًا على نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي بمشاركة مكتب الشباب الأفريقي ممثلًا في الأستاذة آلاء زين - منسقة مشروعات المكتب، وذلك بمقر المفوضية بأديس أبابا خلال الفترة من 11 إلى 16 نوفمبر 2019 .

وجاء ذلك بهدف تعزيز نظام المحاكاة المستقلة لنموذج الاتحاد الإفريقي، خاصة في أفريقيا من أجل تمكين الشباب وتدريبهم، وشمل التدريب جلسات حوار وورش عمل ونظم محاكاة، وتناول جوانب مختلفة مثل الحوار بين الأجيال حول المشاركة المجتمعية؛ حيث تبادلت كل من سعادة هانا تيتيه- الممثلة الخاصة لشئون الاتحاد الإفريقي ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي، وشارلوت أونيل (ماما سي) – شاعرة وموسيقية وفنانة بصرية ومديرة المركز المجتمعي المتحد للأمريكيين من أصل أفريقي، وسعادة السيدة سارة أنيانج أغبور - مفوضة الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا لدى الاتحاد الأفريقي، تجربتهن في المشاركة المجتمعية مع الشباب في جلسة حوار أدارتها آية الشبي- مبعوثة الشباب لدى الاتحاد الافريقي.

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وأتاح التدريب للشباب التعرف على مختلف أطر تنمية الشباب لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي، مثل أجندة أفريقيا 2063 وميثاق الشباب الأفريقي وخطة عمل تمكين الشباب الأفريقي (APAYA)، ومبادرة المليون بحلول عام 2021، بالإضافة إلى تدريبهم في مجال الدعوة لحقوق الشباب.

أما فيما يتعلق بمحاكاة الاتحاد الافريقي، فتضمن التدريب محاكاة للجنة الخبراء الافريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته (ACERWC) ومحاكاة لقمة رؤساء الدول؛ حيث لعب المشاركون دور ممثلي الحكومات الإفريقية وشاركوا في المناقشات حول القضايا الحالية على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي؛ مما نتج عنه صياغة قرارات لحل التحديات الحالية في إفريقيا، وساعدت -بدورها- الشباب الأفارقة على فهم أولويات الاتحاد الأفريقي ومهامه وتعزيز مهاراتهم الإستراتيجية من أجل اتخاذ القرارات الفعالة وتطوير الإستراتيجيات وتنفيذها.

شارك في التدريب أكثر من 100 مشارك من مختلف البلدان الأفريقية، بما في ذلك: مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب وموريشيوس وجزر القمر ونيجيريا والسودان وجنوب السودان والرأس الأخضر وموريتانيا وساحل العاج والكونغو ورواندا والصومال وزيمبابوي وأوغندا وليبيريا وسيراليون وسوازيلاند وجيبوتي وغينيا وليسوتو والغابون وأنجولا وتوجو وسيشيل وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو وبنين وكينيا والكاميرون ومالي وناميبيا ومدغشقر والسنغال وموزمبيق وتنزانيا وزامبيا وغانا وغيرها من البلدان الأفريقية، بما في ذلك الشتات الأفريقي.

تجدر الإشارة إلى أنه كان لمكتب الشباب الأفريقي- خلال نشأته كمبادرة- دور فى تدشين نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي مع فريق طلاب نادي الوعي الدولي بجامعة القاهرة خلال عام 2012، والذى تم أيضًا بالتنسيق والتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة.