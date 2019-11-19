شكرا لقرائتكم خبر عن على خليل لـ"سوبر كورة" : أهديت الدوري للأهلي بكلمة حق وضموا أخويا بـ 20 كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف على خليل نجم الزمالك وأحد اساطير الكرة في مصر، بأنه تسبب في فقدان الزمالك لواحد من أغلى الألقاب في تاريخه، حينما رفض الظلم التحكيمي لصالح فريقه وأهدى بكلمة حق اللقب للنادى الأهلى الغريم التقليدى.

وكشف خليل فى حوار مع سوبر كورة ذكريات لم ترو بعد عن حياته ومسيرته الكروية ومنها قصة انضمامه للمنتخب بالصدفة والقصة الكاملة لخلافة مع حلمي زامورا وسبب هجرته للإمارات عن طريق السودان وغيرها من الكواليس.

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